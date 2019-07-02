Вчера пожар унес жизни 14 моряков, которые в российских территориальных водах на глубоководном аппарате изучали дно Мирового океана.
Пожар случился во время биометрических измерений, сообщает Минобороны. Исследования рельефа дна проводились в интересах Военно-Морского Флота России. Подводники насмерть отравились продуктами горения, однако команда самоотверженно тушила огонь и добилась ликвидации очага возгорания.
Сейчас аппарат находится на военно-морской базе в Североморске, устанавливаются причины произошедшего. Расследование проводит главком ВМФ.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге построят две новые подводные лодки проекта 677 “Лада” для ВМФ России.