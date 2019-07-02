14 подводников погибли из-за пожара на глубоководном аппарате

Работа в море связана с риском. Фото: pixabay.com

Работа в море связана с риском. Фото: pixabay.com

Вчера пожар унес жизни 14 моряков, которые в российских территориальных водах на глубоководном аппарате изучали дно Мирового океана.

Пожар случился во время биометрических измерений, сообщает Минобороны. Исследования рельефа дна проводились в интересах Военно-Морского Флота России. Подводники насмерть отравились продуктами горения, однако команда самоотверженно тушила огонь и добилась ликвидации очага возгорания.

Сейчас аппарат находится на военно-морской базе в Североморске, устанавливаются причины произошедшего. Расследование проводит главком ВМФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге построят две новые подводные лодки проекта 677 “Лада” для ВМФ России.