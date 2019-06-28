В Петербурге построят две новые подводные лодки проекта 677 “Лада” для ВМФ России

Соответствующее соглашение подписали в рамках Международного военно-технического форума “АРМИЯ-2019” в Москве.
Контракт был подписан между Министерством обороны РФ и АО “Адмиралтейские верфи”. В рамках контракта в Петербурге начнут строительство двух подлодок проекта 677 “Лада”.
Как отметил, генеральный директор АО “Адмиралтейские верфи” Александр Бузаков, подписание данного контракта имеет особое значение для предприятия. Соглашение было подписано в год 315-летия верфей и это означает, что верфи продолжают идти в ногу со временем.
В перспективе подводные лодки проекта “Лада” планируется оснастить анаэробной воздухонезависимой установкой (ВНЭУ), над созданием которой работают специалисты ЦКБ МТ «Рубин».
Также на предприятие сообщают, что подводные лодки “Лада” относят в 4-му поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном озвучили дату реконструкции Балтийского завода.