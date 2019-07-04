В ДТП на Бухарестской трое пострадавших

В ночь со среды на четверг, на 4 июля, около 01:00 на улице Бухарестская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, автомобиль марки «Шевроле» двигался по улице Бухарестской от проспекта Славы в сторону улицы Димитрова, совершил наезд на опору освещения, сообщили Gazeta.SPb в управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате аварии пострадали три человека. Водитель 1997 года рождения получил травмы средней степени тяжести, пассажирка 1997 года рождения — тяжелой, ребенок в возрасте 14 лет — средней степени тяжести. Все трое были госпитализированы в НИИ им. Джанелидзе.

По факту аварии проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов выпил чай с сотрудниками ГИБДД и обсудил проблемы.