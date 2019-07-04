Россия в недоумении: зачем ломиться туда, куда и так пускают

Призыв Лондона обеспечить наблюдателям доступ в Крым вызвал недоумение. Фото: pixabay.com
Призыв Лондона обеспечить наблюдателям доступ в Крым вызвал недоумение. Фото: pixabay.com

На заседании Совета по правам человека в ООН делегация Великобритании призвала обеспечить международным наблюдателям доступ в «аннексированный Крым».

Это заявление в России встретили недоумением. В дипломатическом представительстве России не стали комментировать тему аннексии, сославшись на то, что российская позиция по этому вопросу всем давно известна, но назвали призыв британских коллег попыткой «недобросовестного использования проблематики прав человека» и заверили, что полуостров открыт любым иностранным гостям для посещения, равно как и любой другой регион РФ.

Ранее британский МИД опубликовал доклад о ситуации с правами человека в мире, который раскритиковали российские дипломаты. Они упрекнули англичан в том, что те не смогли объективно оценить ситуацию и не потрудились изучить реальное положение дел в России. Кроме того, в МИД РФ отметили, что доклад «составлен в менторском тоне» и попирает один из ключевых принципов международного права о невмешательстве во внутренние дела других стран. В заключение российская сторона посоветовала Великобритании заняться защитой прав человека в собственном государстве, где проблем в этой сфере тоже хватает.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что глава МИДа Лавров сообщил, что в США Джон Керри предлагал провести еще один референдум по Крыму.

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