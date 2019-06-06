Лавров: в США Джон Керри предлагал провести еще один референдум по Крыму

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров поделился заявлением бывшего госсекретаря по поводу Крыма.

Лавров рассказал о том, что экс-госсекретарь Америки Джон Керри предлагал провести повторный референдум, в связи с присоединением полуострова Крым к России.

— В апреле 2014 года мне об этом говорил бывший госсекретарь США Джон Керри, — отметил Лавров.

Известно, что тогда Керри просил провести еще один референдум «для порядка». При этом, экс-чиновник утверждал, что понимает – люди в Крыму действительно хотели этого присоединения.

На что глава МИД тогда ему возразил: «Если все понятно, с какой стати должен проводиться еще один референдум?»

Сообщается, что Лавров высказался по поводу Керри не просто так. Ведь недавно бывший госсекретарь США обнародовал свои мемуары, где упоминал несколько разговоров между политиками.

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