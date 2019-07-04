Пожар на подлодке начался с аккумуляторного отсека

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что пожар в глубоководном аппарате, унесший жизни 14 подводников 1 июля, начался в аккумуляторном отсеке.
Перед вылетом в Италию Владимир Путин встретился с Шойгу, их разговор приводится на сайте президента России. Министр сообщил, что из аккумуляторного отсека огонь распространился на другие помещения, однако это не повлияло на работу ядерной установки. До этого официально не объявлялось, что подводный аппарат был из числа оборудованных ядерным реактором. Работа этого экипажа подводников была строго засекречена, поэтому любую информацию о ЧП в Баренцевом море Минобороны допускает в публичное поле только после проверки и оценки рисков. Ранее источники сообщали СМИ, что пожар произошел на мини-субмарине на атомном ходу АС-12 «Лошарик».
«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому, действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки», — сказал Сергей Шойгу.
Кроме того, Шойгу сообщил, что лодку возможно восстановить, и сейчас эксперты оценивают сроки и объем ремонта. Он предположил, что поскольку атомная установка цела, то много времени ремонт не займет.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сегодня по погибшим подводникам в Кронштадте отслужат панихиду.