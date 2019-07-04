Пожар на подлодке начался с аккумуляторного отсека

Кроме того, Шойгу сообщил, что лодку возможно восстановить, и сейчас эксперты оценивают сроки и объем ремонта. Он предположил, что поскольку атомная установка цела, то много времени ремонт не займет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сегодня по погибшим подводникам в Кронштадте отслужат панихиду.