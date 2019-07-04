В Красносельском районе мужчину избила сожительница

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Полиция возбудила уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Вчера, 3 июля, в отделение полиции Красносельского района Санкт-Петербурга поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1978 года рождения.

Отмечается, что в 03:08 пострадавший был госпитализирован из своей квартиры дома 11/1 по улице Красногвардейской в состоянии средней тяжести, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов позже была задержана сожительница мужчины 1970 года рождения. Они изобличена в том, что в ходе ссоры 2 июля около 20:00 несколько раз ударила ножом пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статья 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец получил почти 2 года условно за поджог из-за ревности.

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Петербуржец получил почти 2 года условно за поджог из-за ревности