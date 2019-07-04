По факту смертельного ДТП на Ивановской возбуждено уголовное дело

В отношении водителя автомобиля марки «Лексус» избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее стало известно о массовом дорожно-транспортном происшествии на Ивановской улице в Невском районе Санкт-Петербурга, которое унесло жизнь одного из водителей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вчера, 3 июля, у дома 29 по улице Ивановской водитель «Лексуса» 1993 года рождения во время маневра столкнулся с автомобилем «Вольво FN», который двигался в попутном направлении под управлением мужчины 1961 года рождения.

Затем «Лексус» также врезался в автобус «Волгобас», которы находился под управлением гражданина 1959 года рождения. «Вольво» от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд Галакси» под управлением мужчины 1959 года рождения. Водитель «Форд Галакси» скончался на месте аварии от полученных травм.

Водители «Вольво» и «Лексуа» госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приморском районе Санкт-Петербурга украдена дорогостоящая иномарка.