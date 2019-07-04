В Приморском районе украдена дорогостоящая иномарка

В среду, 3 июля, в отделение полиции Приморского района Санкт-Петербурга поступила информация о пропаже автомобиля.

Владелец транспортного средства рассказал сотрудникам полиции о том, что автомобиль марки «Хонда CRV» пропал во временной период со 2 по 3 июля. Машина была припаркована у дома 23 корпус 1 по Комендантскому проспекту, откуда её похитил неизвестный злоумышленник, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Стоимость причиненного ущерба была оценена в 1 миллион 185 тысяч рублей. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Сотрудники полиции принимают меры для поиска и задержания неизвестного злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец получил почти 2 года условно за поджог из-за ревности.