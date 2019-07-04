В Ленобласти ликвидирован крупный бордель

В частном коттедже во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудниками полиции был ликвидирован притон для занятий проституцией.

Вчера, 3 июля, в результате проведения мероприятий проверки сотрудникам полиции УМВД России по Всеволожскому району удалось выявить в частном элитном доме, который расположен на Октябрьском проспекте в городе Всеволожск, притон для занятий проституцией, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны семь женщин и мужчина, работающий охранником. В отношении задержанных гражданок были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка на причастность охранника к организации борделя.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге неадекватный пассажир ударил кондуктора троллейбуса по лицу.