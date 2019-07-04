Гендиректора УК в Полюстрово будут судить за отказ в предоставлении информации

В управляющую компанию поступило четыре заявления с требованием предоставить данные о показаниях общедомовых приборов учета, по которым начисляется плата за ЖКУ.

Однако ООО «Управляющая компания «Уютный дом» Полюстрово» отказала в предоставлении данной информации, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В связи с этим прокуратура Калининского района провела проверку по обращению мужчины в отношении соблюдения закона организацией. Проверка показала, что закон о предоставлении информации был нарушен.

Прокуратура возбудила 4 уголовных дела об административном правонарушении по статье 5.39 КоАП РФ. Материалы дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд взыскал в пользу пострадавшего в ДТП мальчика более 300 тысяч рублей.