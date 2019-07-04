Суд взыскал в пользу пострадавшего в ДТП мальчика 300 тысяч рублей

Водитель автомобиля совершил наезд на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу, в результате чего ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга с участием прокурора рассмотрел иск матери ребенка о взыскании компенсации морального вреда, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокурор, присутствие которого на подобном деле необходимо, просил удовлетворить иск и взыскать моральную компенсацию с водителя автомобиля. Суд, учитывая заключение прокурора, удовлетворил требования и взыскал компенсацию морального вреда в пользу истцов в размере более 300 тысяч рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Почта России прокомментировала информацию о краже из отделения в Гатчинском районе.