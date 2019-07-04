В Невском районе педофил приставал к малолетней родственнице

Вчера, 3 июля, в СО по Невскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу поступила информация от 39-летнего мужчины.

Он рассказал, что его родственник в возрасте 37 лет, который проживает вместе с ним в одной квартире в доме 15 по улице Ткачей, совершал в отношении его 13-летней дочери насильственные действия сексуального характера, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан указанный гражданин, позже он был изобличен в совершении преступления. Установлено, что с 2009 года по сентябрь 2012 года, являясь мужем сестры заявителя, он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. При этом, он был уведомлен, что ребенок не достиг 14-летнего возраста.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двоих петербуржцев осудят за убийство молодого мужчины молотком.