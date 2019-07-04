Двоих петербуржцев осудят за убийство молодого мужчины молотком

Вина фигурантов дела была полностью доказана. Фото: Pixabay
Вина фигурантов дела была полностью доказана. Фото: Pixabay

Следственным отделом по городу Всеволожск Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих петербуржцев. Они обвиняются в убийстве 26-летнего мужчины, жителя города Санкт-Петербург.

В период времени с 19 на 20 сентября 2018 года 47-летний мужчина выманил потерпевшего на автостоянку во Всеволожский район Ленобласти. Там он отвлек внимание потерпевшего разговором, в это время на него напал второй 30-летний преступник, при этом он нанес не менее 13 ударов молотком по голове и другим частям тела, в результате чего 26-летний мужчина скончался.

Затем злоумышленники погрузили тело погибшего в его же автомобиль, отвезли в лес в Приозерском районе и заложили труп еловыми ветками. Затем они вернули автомобиль обратно на стоянку и скрылись с места преступления.

Вина фигурантов дела была полностью доказана.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчину посадят за убийство и покушение на троих в Ломоносове.

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