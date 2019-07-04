В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании 21-летней девушки

Следственный отдел по Невскому районе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»).

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины 1996 года рождения. Следствием установлено, что указанный гражданин в ночь на 2 июля этого года пребывал в квартире одного домов, расположенного на Ново-Александровской улице.

Там он применил физическую силу и угрожал своей знакомой 1998 года рождения, впоследствии изнасиловав, сообщили Gazeta.SPb в главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

По результатам следственных действий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого и изобличить в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Невском районе педофил приставал к малолетней родственнице.