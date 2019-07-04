В своей квартире найден мертвым 53-летний петербуржец

Следственными органами СК Российской Федерации по Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по факту обнаружения трупа.

Сотрудниками правоохранительных органов вчера днем, 3 июля, в квартире одного из домов по улице Вязовой в Петроградском районе было обнаружено мертвое тело мужчины 1966 года рождения, сообщили Gazeta.SPb в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Причина смерти мужчины на данный момент неизвестна. Признаков насильственной смерти не выявлено. Проведен осмотр места происшествия вместе со специалистом судебной медицины.

На данный момент проводятся мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство.