Убийца работницы Мариинки умер в зале суда

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Обо всем сообщили в ГУ МВД России. В сообщении сказано, что тело преступника нашли бездыханным в конвойном помещении городского суда еще вечером в среду. За пару мгновений до этого мужчину признали виновным в убийстве Нины Мацин, так что его ждал переезд в СИЗО. В МВД отметили, что все сотрудники полиции, которые должны были следить за погибшим, понесут ответственность за случившееся – возможно, кого-то из них даже уволят.

Напоминаем, что Нину Мацин убили в ноябре 2019 года. Ее тело нашли в собственной квартире на Варшавской улице. В причастности к преступлению обвинялись сразу три человека.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд рассмотрит дело сумасшедшего, который в Волхове убил рыбака. Преступник несколько раз ударил по затылку и лицу потерпевшего неустановленным предметом, предположительно это был металлический топор-ледоруб.