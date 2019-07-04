На набережной Крюкова канала перевернулся автомобиль

Пока что информация о пострадавших не поступала.

Инцидент случился сегодня днем, 4 июля, на пересечении набережной Крюкова канала и проспекта Римского-Корсакова. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участником аварии стало два автомобиля – одна из них не смогла нормально повернуть, в результате чего задела другую машину. Как итог – иномарка перевернулась и оказалась на крыше. За рулем сидела девушка – очевидцы уверяют, что на транспортном средстве были наклейки, по которым можно сделать вывод, что водительница пока не очень опытная.

На место уже приезжали спецслужбы, которым предстоит разобраться в обстоятельствах дела. Кажется, в аварии никто не пострадал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по факту смертельного ДТП на Ивановской улице возбуждено уголовное дело.