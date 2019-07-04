На набережной Крюкова канала перевернулся автомобиль

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Пока что информация о пострадавших не поступала.

Инцидент случился сегодня днем, 4 июля, на пересечении набережной Крюкова канала и проспекта Римского-Корсакова. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участником аварии стало два автомобиля – одна из них не смогла нормально повернуть, в результате чего задела другую машину. Как итог – иномарка перевернулась и оказалась на крыше. За рулем сидела девушка – очевидцы уверяют, что на транспортном средстве были наклейки, по которым можно сделать вывод, что водительница пока не очень опытная.

На место уже приезжали спецслужбы, которым предстоит разобраться в обстоятельствах дела. Кажется, в аварии никто не пострадал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по факту смертельного ДТП на Ивановской улице возбуждено уголовное дело.

дтп набережная крюкова канала перевертыш
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полоз покинул «Зенит», чтобы играть за «Сочи»
В Выборге иностранец-велосипедист со злости сбил флагшток велосипедом
Путин рассказал подробности переговоров с Папой Римским
К 2029 году в Петербурге обещают построить 18 новых станций метро
Мария Шарапова может провести прощальный матч в Петербурге
В Ленобласти нашли три детский лагеря без лицензии
На набережной Крюкова канала перевернулся автомобиль
В Ленобласти медведь перебежал дорогу прямо перед машинами (видео)