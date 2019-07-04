В Ленобласти нашли три детский лагеря без лицензии

Они не имели оказываться медицинскую помощь, но занимались этим.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Обо всем сообщили в прокуратуре Ленинградской области. Речь идет о лагерях в Приозерском районе региона – там провели проверку летних оздоровительных лагерей. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что сразу три из них не имели право лечить детей, так как у них не было лицензии.

Уточняется, что в учреждениях было все необходимое для работы, но документы почему-то отсутствовали. Теперь руководителям детских лагерей предстоит выплатить штраф до 50 тысяч рублей.

Напоминаем, что на территории Ленинградской области работают около тысячи лагерей и санаториев – в них смогут принять до 100 тысяч детей этим летом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что детский лагерь в Курортном районе не прошел проверку прокуратуры. В детском лагере не соблюдены требования трудового законодательства, также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии.