В Шушарах нашли снаряд времен ВОВ

Фото:ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Фото:ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Артиллерийский снаряд уже вывезли на полигон для утилизации.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Обо всем сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В сообщении сказано, что снаряд откопали в Пушкинском районе в Шушарах во время производства земляных работ еще в среду, но увезти его удалось только в четверг. Его отправили на полигон для дальнейшей ликвидации. К слову, если вы нашли где-то подозрительный предмет, лучше не трогать его и обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы избежать плачевных последствий.

Сегодня, к слову, жители одного из домов на проспекте Кузнецова вызвали Росгвардию, чтобы сотрудники проверили, опасен ли предмет, оставленный кем-то не лестничной площадке.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что артиллерийский снаряд выкопали на Санкт-Петербургском шоссе. Местный житель сообщил, что нашел снаряд у дома 111, звонок поступил в дежурную часть около 10:20 в субботу. Его уже тоже увезли для утилизации.

снаряд шушары
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