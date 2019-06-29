Артиллерийский снаряд выкопали на Санкт-Петербургском шоссе

Звонок в дежурную часть поступил около 10:20 в субботу. Фото: Росгвардия

Звонок в дежурную часть поступил около 10:20 в субботу. Фото: Росгвардия

Сотрудники ОМОН Росгвардии выехали на место и забрали находку для утилизации.

На Санкт-Петербургском шоссе сегодня выкопали снаряд времен войны, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 29 июня. Специалисты уже забрали боеприпас для дальнейшей утилизации.

Местный житель сообщил, что нашел снаряд у дома 111, звонок поступил в дежурную часть около 10:20 в субботу. На место через 3 часа приехали сотрудники ОМОН Росгвардии и забрали его с собой. Уточняется, что находка из Петродворцового района Петербурга является артиллерийским снарядом — калибр в ГУ МЧС Санкт-Петербурга не стали называть. Снаряды времен Великой Отечественной войны могут оставаться опасными даже спустя почти 80 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Новочеркасском проспекте Санкт-Петербурга нашли снаряд ВОВ — им занялись оперативники.