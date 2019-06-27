На Новочерскасском проспекте нашли снаряд времен ВОВ

В Петербурге в привезенном грунте обнаружили боеприпас времен Великой отечественной войны. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти.

Опасную находку обнаружили в Красногвардейском районе города на Новочеркасском проспекте 27 июня в 13:50.

К дому № 43 прибыли спасатели, которые достали снаряд из привезенного грунта. Боеприпас калибра 105 мм в 16:00 вывезли на полигон для последующей утилизации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Церковной улице в Пушкине нашли снаряд времен ВОВ. Боеприпас военного периода утилизировали только через сутки.

Снаряд 75 мм времен Великой Отечественной войны был обнаружен еще 16 июня около 21:23 на Церковной улице в Пушкинском районе Петербурга.