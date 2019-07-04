На набережной Мартынова в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

Участникам аварии понадобилась помощь врачей.

Инцидент случился вечером 4 июля в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые уверяют, что все произошло на набережной Мартынова недалеко от дома номер 15. Дорогу не смогли поделить двое – «Опель» и мотоцикл. За рулем легковушки сидела женщина – по предварительным данным, именно она виновата в аварии. В результате наезда на байк пострадали два человека – мотоциклист и пассажир. Больше всего досталось владельцу транспорта – он находится в тяжелом состоянии, сообщают медики. Пассажир отделался несерьезными травмами, ему причинен вред здоровью средней тяжести, рассказали в УГИБДД по Санкт-Петербургу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Новгородская перекрыта из-за ДТП с грузовиком. Люди пишут, что участниками аварии стали двое – легковой автомобиль и грузовик. По предварительным данным, они не смогли поделить полосу, из-за чего машина въехала в большегруз.