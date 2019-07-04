Кассиршу, которая похитила 20 млн, задержали в Казани

Женщина работала в банке, откуда в конце мая исчезла крупная сумма денег.

Об этом стало известно 4 июля. Обо всем рассказали в правоохранительных органах. Уточняется, что 23 миллиона рублей пропали из банка в Салавате. В хищении заподозрили кассиршу, которая куда-то пропала – по месту жительства ни ее, ни ее семью найти не удалось. В процессе поисков полицейским удалось найти автомобиль женщины, а затем и ее саму. Оказалось, что она перебралась в Казань – ее задержали на съемной квартире в Казани. Ее родных и денег там не оказалось.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что близкие женщины могли быть в курсе ее преступления. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы, если ее вину докажут.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экс-министра из Архангельска приговорили к 3-м годам «условки» за кражу 73 млн рублей. Доставшиеся незаконным образом средства экс-министр потратил на свой избирательный фонд и финансово-хозяйственную деятельность компании.