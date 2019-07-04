Экс-министра из Архангельска приговорили к 3-м годам «условки» за кражу 73 млн рублей

В Петербурге признали виновным экс-министра экономического развития Архангельской области Сергея Аверина в мошенничестве в особо крупном размере.

Невский районный суд Петербурга установил, что будучи директором ООО «Бизнестрой», Аверин совершил хищение более 73 миллионов рублей,предоставленных министерством строительства региона на финансирование инвестиционной программы «Канализационные очистные сооружения и главный коллектор в городе Каргополь».

Подобным образом на счет компании Сергея Аверина поступило почти 120 миллионов рублей. При этом стоимость работы, которые выполнила фирма, по факту составляла порядка 46 миллионов рублей.

Доставшиеся незаконным образом средства экс-министр потратил на свой избирательный фонд и финансово-хозяйственную деятельность компании.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде трехлетнего лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

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