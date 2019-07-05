“Арсенал” удержит Лесового, “Зенит” не возражает

Сейчас полузащитнику 21 год. Фото: ФК
Сейчас полузащитнику 21 год. Фото: ФК "Арсенал Тула"

В составе тульской команды Лесовой забил два мяча за прошедший сезон.

Футболист Даниил Лесовой пока продолжит играть за “Арсенал” Тулы, сообщили в клубе 4 июля. Права на игрока пока принадлежат “Зениту” — полузащитника отдали в аренду.

Лесовой продолжит выступать за тульскую команду в грядущем сезоне. За прошлый он успел сыграть в 17 матчах (из них 13 — в премьер-лиге) и забил два гола — “Ахмату” и “Спартаку”.

По итогам прошлого сезона РПЛ “Арсенал Тула” занял шестое место в таблице из 16.

Даниил Лесовой является воспитанником киевского “Динамо”, сейчас полузащитнику 21 год. Он пока не сыграл ни одного матча за “Зенит”, но провел 32 игры в составе “Зенита-2”, в которых забил один мяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Заболотный не станет уходить из “Зенита” Санкт-Петербурга.

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