“Арсенал” удержит Лесового, “Зенит” не возражает

В составе тульской команды Лесовой забил два мяча за прошедший сезон.

Футболист Даниил Лесовой пока продолжит играть за “Арсенал” Тулы, сообщили в клубе 4 июля. Права на игрока пока принадлежат “Зениту” — полузащитника отдали в аренду.

Лесовой продолжит выступать за тульскую команду в грядущем сезоне. За прошлый он успел сыграть в 17 матчах (из них 13 — в премьер-лиге) и забил два гола — “Ахмату” и “Спартаку”.

По итогам прошлого сезона РПЛ “Арсенал Тула” занял шестое место в таблице из 16.

Даниил Лесовой является воспитанником киевского “Динамо”, сейчас полузащитнику 21 год. Он пока не сыграл ни одного матча за “Зенит”, но провел 32 игры в составе “Зенита-2”, в которых забил один мяч.

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