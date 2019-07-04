Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»

Футболист согласен играть за другую команду, но клуб менять отказывается.

Трансфер Антона Заболотного срывается – футболист не хочет покидать «Зенит», чтобы стать игроком «Сочи». Несмотря на то, что во втором клубе ему обещали такие же условия, как в Санкт-Петербурге, он предпочитает оставаться футболистом «Зенита». Заболотный отметил, что готов уйти в аренду в один из клубов РПЛ.

Напоминаем, что футболист пришел в петербургскую команду из «Тосно» в январе 2018 года. Ему платят полтора миллиона евро. В составе «Зенита» Заболотный стал чемпионом России.

К слову, «Сочи» уже переманил троих футболистов петербургского клуба. Среди них оказались Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев, а также нападающий Дмитрий Полоз.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дуглас Сантос рассказал о своих планах в «Зените». Он оптимистично настроен – он рад, что ему предоставили возможность защищать цвета «Зенита». Он заявил, что готов к новым вызовам в своей карьере.