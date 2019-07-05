Украина собирается осваивать Арктику

Украина хочет осваивать Арктику, хотя сейчас такой деятельности не ведет, сообщил посол страны Вячеслав Яцюк, посетивший норвежский Шпицберген.

Яцюк выразил надежду, что в ближайшее время Украина наладит несколько двусторонних партнерских отношений с Норвегией по сотрудничеству в Арктике, пишет норвежская газета High North News. По словам украинского посла, одной из целей его визита было подтверждение намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией по арктическим вопросам. Он полагает, что Украина может укрепить связи с Норвегией в таких областях, как исследования изменения климата и спутниковые технологии.

Яцюк посетил Шпицберген впервые. Он встретился с некоторыми украинскими гражданами, которых сейчас на архипелаге проживает более 400 человек, а также посетил местную администрацию, губернатора, полярный институт, университет и место катастрофы самолета Ту-154, который разбился в 1996 году возле горы Опра и унес жизни 141 человека, большинство из которых были российскими и украинскими шахтерами.

Украинское присутствие в Арктике представлено сегодня лишь шахтерами, в то время как в Антарктике страна присутствует через исследовательскую базу Вернадского. Большинство украинцев, работающих на Шпицбергене, трудятся в российской горнодобывающей компании «Арктикуголь».

Товарооборот между Норвегией и Украиной в прошлом году составил около 2,1 млрд норвежских крон, что на 500 млн крон меньше, чем в 2012 году, однако он восстанавливается — за 3 года рост товарооборота составил 100%, подчеркнул Яцюк.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Украина предупредила о грядущих перебоях в транзите российского газа