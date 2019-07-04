Украина предупредила о грядущих перебоях в транзите российского газа

О возможных перебоях с транзитом российского газа сообщил топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Фаворов.

На конференции в Торонто он уточнил, что ожидается сбой продолжительностью около 3 месяцев в I квартале будущего года. Это утверждение основано на убежденности Киева в том, что Россия займет довольно жесткую позицию в переговорах, которые последуют за окончанием в конце года действующих контрактов. В связи с этим Украина уведомила о сложившейся ситуации европейских партнеров.

Сейчас запасы топлива «Газпрома» в Европе на 15% выше, чем в прошлом году, что, по мнению Фаворова, свидетельствует о том, что подготовке России к перерыву поставок. Глава газового дивизиона украинской компании добавил, что «Нафтогаз» также занят формированием резерва, и уровень их запасов на 2,5-2,7 млрд м3 выше уровня прошлого года.

В конце июня председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер говорил, что Украина не делала российской компании никаких официальных предложений заключить контракты, но готова продлить действующие соглашения, если это будет целесообразно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин назвал условия диалога с Киевом.