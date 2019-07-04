Путин назвал условие диалога с Киевом

Владимир Путин заявил, что условием конструктивного диалога с Украиной будет выполнение ее новым президентом своих предвыборных обещаний.

Слова президента России приводит газета Corriere della Sera, которая взяла у Путина интервью перед его поездкой в Италию. Путин имел в виду обещание Владимира Зеленского перестать называть жителей Донбасса сепаратистами и наладить с ними прямые контакты.

Путин обратил внимание на то, что украинцы ждут от Зеленского не слов, а конкретных действий и изменений к лучшему. Он подчеркнул, что конфликт между РФ и Украиной невыгоден обеим сторонам и что Россия готова развивать прагматичное сотрудничество на основе доверия.

Встреча Зеленского и Путина ожидалась на саммите G20 в японской Осаке, однако позднее эта информация не подтвердилась, так как Зеленский туда не поехал. В понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о перспективах встречи сказал, что «в международных отношениях нет ничего невозможного».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кремль подтвердил разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17