Кремль подтвердил разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин коротко переговорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на тему крушения самолета Boeing MH17 на территории Украины.

Пресс-секретарь президента России рассказал, что что данная беседа была очень краткой «на ногах, в кулуарах». И помимо беседы с Марком Рютте, Владимир Путин также обсуждал эту тему и с другими участниками саммита G20, который состоялся в японской Осаке.

Также Песков добавил, что в обсуждении был затронут вопрос позиции президента, позиции России. Он назвал ее максимально понятной и последовательной. Пояснил, что она основывается на том, что навряд ли расследование, которое осуществляется без участия РФ можно хоть как-то воспринимать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент Франции рассказал, что обсуждал с Путиным на саммите G20. На саммите сторонами обсуждалась Украина. Также, французский лидер рассказал, что в течение ближайших недель у него состоится еще одна встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.