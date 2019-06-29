Президент Франции рассказал, что обсуждал с Путиным на саммите G20

Фото: g20.org
Фото: g20.org

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ряд международных вопросов на саммите «Большой двадцатки», прошедшем в японском городе Осаке.

На саммите сторонами обсуждалась Украина. Также, французский лидер рассказал, что в течение ближайших недель у него состоится еще одна встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает издание

Президент Франции также заявил, что ради самого факта этой встречи не стоит делать ее в нормандском формате. С данным заявление он выступил по итогам саммита, который продлился с 28 по 29 июня.

В ходе пресс-конференции Макрон добавил, что в расширенной сессии саммита G7 примет участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, Макрон планирует развивать с ним совместный план по вопросам климата и цифровым вопросам.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин прибыл в Осаку для участия в саммите G20. За это время Владимир Путин проведет девять встреч с лидерами разных стран.

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