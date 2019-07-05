Столетняя британка назвала два секрета долгой жизни

Английский sausage roll не стоит путать с хот-догом. Фото: pixabay.com
Английский sausage roll не стоит путать с хот-догом. Фото: pixabay.com

Дважды прабабушка и трижды бабушка всю жизнь пекла колбасные рулеты.

Жительница Британии Мэри Эмерсон отпраздновала 100-летний юбилей и рассказала о своем секрете долголетия — это колбасные рулеты, о чем сообщил DailyMail.

Эмерсон стала дважды прабабушкой и трижды — бабушкой. Она рассказала, что пекла колбасные рулеты всю свою жизнь и назвала это — как и позитивный взгляд на вещи — секретами долгой жизни.

Российские СМИ перевели sausage roll, о котором говорит Эмерсон, как “сосиска в тесте”. Здесь стоит уточнить, что английский колбасный рулет не имеет никакого отношения к хот-догу, да и на российскую сосиску в тесте не слишком похож. Колбасный рулет делается из мясного фарша, завернутого в слоеное тесто, который запекают в духовке — традиционное английское блюдо.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что россиян признали быстро стареющей нацией.

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