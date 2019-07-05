Молодому петербуржцу выстрелили в глаз в парке

Молодой мужчина получил выстрел в область глаза. Инцидент произошел 4 июля в одном из парков Приморского района Петербурга.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина и его знакомый днем встретились у торгово-развлекательного комплекса и направились в сторону пустыря.
В парке к молодым людям подошли шесть человек и начали приставать. Один из неизвестных достал предмет, напоминающий пистолет, и выстрелил мужчине в область глаза.
Пострадавшего госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazets.SPb сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга житель одного из домов три раза выстрелил в женщину из пистолета. Петербурженка перепутала парадную и позвонила в чужую дверь, где нарвалась на буйного жильца. По факту произошедшего задержали 72-летнего мужчину.