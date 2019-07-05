Настольная книга папы римского — труды Достоевского

Президент РФ Владимир Путин рассказал о подробностях визита в Ватикан, где он вчера в третий раз встретился с папой римским Франциском.

Служба печати Святого престола опубликовала видео с переговоров в Малом тронном зале Апостольского дворца.

Папа Франциск беседовал с Путиным в течение часа, президент впоследствии назвал встречу очень доброй. Понтифик и президент обсудили актуальные вопросы международной политики, в том числе ситуацию в Сирии, Украине и Венесуэле.

По традиции стороны обменялись подарками. В этот раз Путин преподнес папе римскому образ Петра и Павла в ризе, фильм Андрея Кончаловского «Грех» о Микеланджело и альбом этого мастера эпохи Возрождения. Папа Франциск подарил Путину на память гравюру XVIII века с видом на Площадь Святого Петра, вручил Послание ко Всемирному дню мира и медаль, которая посвящена 100-летию окончания Первой мировой войны. На медали выбиты слова папы Пия XII, которые он произнес в 1939 году: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне».

На прощание папа Франциск пожал Путину руку и попросил молиться за него, однако эту просьбу президенту не перевели. Папа Франциск этими словами заканчивает все аудиенции на пьяцца Сан Пьетро.

После встречи Путин поделился подробностями встречи. Он рассказал, что папа римский позволил ему поведать публике о том, какая книга всегда лежит на его столе. По словам президента, понтифик читает Достоевского и Толстого. Без книг Достоевского, считает папа Франциск, невозможно стать настоящим священником.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что итальянский вице-премьер показал подписчикам Путина