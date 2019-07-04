Итальянский вице-премьер показал подписчикам Путина

Фотография с президентом России набрала уже почти 50 тысяч лайков.

Снимок появился в Instagram вице-премьера и главы МВЛ Италии Маттео Сальвини. На нем присутствует политик и президент России Владимир Путин – он широко улыбается и слушает кого-то, а на фоне смеются люди. Атмосфера, судя по всему, дружеская — вероятно, фотографию сделали во время торжественного обеда – глава страны приехал в Рим с официальным визитом.

«На работе»,

— подписал свой пост министр, сопроводив свои слова смайликами с итальянским и российским флагами.

Напоминаем, что Путин уже встретился с Папой Римским, с которым обсудил сотрудничество в сфере образования, здравоохранения и культуры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин призвал не возлагать на Россию всю ответственность за невыполнение минских соглашений. Владимир Путин убежден, что всем нужно успокоиться и разобраться, кто и что должен сделать. Он подчеркнул, что выполнение минских соглашений невозможно, пока глава Украины отказывается принимать в этом участие.