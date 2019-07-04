Путин призвал не возлагать на Россию всю ответственность за невыполнение минских соглашений

Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент считает, что украинская сторона тоже виновата в происходящем.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Президент России Владимир Путин убежден, что всем нужно успокоиться и разобраться, кто и что должен сделать. Он подчеркнул, что выполнение минских соглашений невозможно, пока глава Украины отказывается принимать в этом участие.

«Нельзя все время требовать от России исполнения тех же минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит», — заявил Путин.

Так, например, невозможно восстановить экономические отношения Донбасса и Украины, пока не будет отменен указ Петра Порошенко. Путин не понимает, почему с России постоянно требует каких-то поступков, а с украинских партнеров ничего не спрашивают. Глава страны недоумевает, как Россия должна налаживать диалог с Украиной, если Владимир Зеленский отказывается с ним общаться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин рассказал подробности переговоров с Папой Римским.

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