Путин рассказал подробности переговоров с Папой Римским

Президент обсудил с ним развитие взаимоотношения двух государств.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Обо всем рассказал Владимир Путин после встречи с папой Римским Франциском, которая состоялась в этот четверг в Ватикане. Он отметил, что они обсудили защиту христианского населения Ближнего Востока, а также оказание гуманитарной помощи в Сирии. Путину также удалось договориться с Папой Римским о сотрудничестве в сфере культуры, образования и здравоохранения.

К слову, на встречу глава России пришел не с пустыми руками – он подарил Папе диск с фильмом «Грех», режиссером которого является Андрей Кончаловский. Автор, узнав об этом, заявил, что ему очень приятно. Также Путин преподнес икону – ее стоимость оценили в 120 тысяч рублей.

Обе стороны, кажется, остались довольны итогами переговоров – они длились ровно час. Папа Римский пригласил Путина приехать еще.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кремль подтвердил разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17.