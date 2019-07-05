Пять детей госпитализировали с сальмонеллезом из лагеря в Ленобласти

В Ленобласти детей госпитализировали из лагеря с сальмонеллезом. Фото: pixabay.com
В Ленобласти детей госпитализировали из лагеря с сальмонеллезом. Фото: pixabay.com

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленобласти произошла вспышка сальмонеллёза.

Из лагеря госпитализированы пять детей — жителей Петербурга. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, состояние детей опасение не вызывает.

«Они в полном объеме получают медицинскую помощь врачей», — уточнили в пресс-службе.

Детский оздоровительный лагерь «Восход» находится в подведомстве Санкт-Петербургского ГБУ «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Управление Роспотребнадзора по Петербургу проверит качество поставляемых куриц и яиц. Причиной этого стали массовые обращение горожан в больницы с жалобами на плохое самочувствие. Все они ели шаверму в «Евро Кебабе». Помощь медиков понадобилась десяткам горожан.

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