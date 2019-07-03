Роспотребнадзор проверяет поставщиков курицы и яиц после массовых отравление в Петербурге

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На данный момент пострадали 53 человека.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В ведомстве отметили, что проверяют качество поставляемых куриц и яиц, чтобы понять, не опасны ли они для горожан. Дело в том, что в начале месяца в больницы массово обращались люди, жалующиеся на плохое самочувствие. В ходе проверки удалось выяснить, что они ели в одном заведении – перекусывали в «Евро Кебабе» шавермой. Первыми жертвами стали студенты, которые учились неподалеку.

Сейчас в больнице находится 30 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное. Роспотребнадзор пообещал отсудить у предпринимателя деньги и раздать пострадавшим компенсации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что более 50 человек отправились шавермой в Петербурге. Причиной стал соус, в котором обнаружили источник сальмонеллы.

отравление роспотребнадзор шаверма
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны имена погибших подводников
Гроза с ветром в 20 м/с вернется в Петербург в четверг
«Рыжие Тарзан» пожаловался на двух гаишников-коррупционеров
Уровень воды в Неве поднялся до 72 см
Большинство тел погибших подводников до сих находятся на борту
В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков
Боеприпасы времен войны нашли в двух районах Петербурга
Авиакомпания уверяет, что в самолет, который летел до Петербурга, не ...