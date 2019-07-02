Более 50 человек отправились шавермой в Петербурге

Большинство из них находятся в больнице.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем рассказали в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора. По предварительным данным, все петербуржцы отправились после того, как перекусили в кафе «ЕвроКебаб», который работает на проспекте Непокоренных. Сейчас за помощью врачей обратились уже 53 человек, 30 из них госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

К слову, о первых жертвах шавермы в ведомстве рассказали еще 1 июля. Студенты массово начали жаловаться на недомогание. В ходе проверки удалось выяснить, что все их объединяло одно – они ели в одном заведении. После специалисты наведались в «ЕвроКебаб», где в соусе обнаружили источник сальмонеллы. У поваров, работающих в кафе, не было медкнижек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Санкт-Петербурге двое детей отравились антифризом. В настоящее время дети находятся в больнице в тяжелом состоянии. По факту происшествия полиция начала проверку.