В Петербурге двое детей отравились антифризом

Дети находятся в больнице в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Дети находятся в больнице в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге двое несовершеннолетних детей отравились антифризом и были госпитализированы.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел по недосмотру родителей днем 30 мая около 16:00 во Фрунзенском районе Петербурга.

Известно, что мальчики 2011 и 2012 годов рождения являются друг другу братьями.

В настоящее время дети находятся в больнице в тяжелом состоянии. По факту происшествия полиция начала проверку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на берегу реки Луга нашли тело 6-летнего мальчика.

По предварительной информации, днем 30 мая два мальчика в возрасте 6 и 12 лет находились на береге руки Луга, который расположен в 100 метрах от пешеходного моста рядом с улицей Красной Артиллерии. Там находится неофициальный пляж.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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