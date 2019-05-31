На береги реки Луга нашли тело 6-летнего мальчика в Ленобласти

Следственный отдел по городу Луга СУ СК России по Ленинградской области проводит проверку по факту обнаружения трупа 6-летнего ребенка.

Тело мальчика нашли в четверг вечером, 30 мая, на берегу реки. По предварительной информации, днем 30 мая два мальчика в возрасте 6 и 12 лет находились на береге руки Луга, который расположен в 100 метрах от пешеходного моста рядом с улицей Красной Артиллерии. Там находится неофициальный пляж.

Предполагается, что дети зашли в воду, после чего шестилетнего мальчика унесло течением, он утонул, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК России по Ленинградской области.

Осмотр места происшествия и тела уже произведен следователем. На теле ребенка не обнаружено следов насильственной смерти. По результатам судебно-медицинской экспертизы и проверки слившегося будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на КАД у съезда на Пулковское шоссе насмерть сбили женщину.