На Дыбенко загорелась школа

На место оперативно приехали сотрудники скорой помощи и пожарные. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

На место оперативно приехали сотрудники скорой помощи и пожарные. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

В Невском районе города загорелась Средняя общеобразовательная школа №13, расположенная на улице Дыбенко.

Вечером 5 июля очевидцы выложили фотографии, на которых видно задымление школы в группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Автором поста сообщается, что на место оперативно приехали сотрудники скорой помощи и пожарные; из окон школы валит белый дым, а на территории соседнего дома сильно пахнет горелым пластиком.

В комментариях к посту люди начали активно соревноваться в остроумии:

«Охранник — вейпер просто! Понаберут по объявлению». «Вот школьники наверно радуются, хоть и на каникулах».

Стало известно, что очаг возгорания удалось быстро ликвидировать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всеволожском районе женщина отравилась угарным газом во время пожара. Пожарные спасли женщину, находившуюся в загоревшейся квартире в поселке Лехтуси. Семь спасателей тушили пожар, было использовано две единицы техники.