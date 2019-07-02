Во Всеволожском районе женщина отравилась угарным газом во время пожара

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пожарные спасли женщину, находившуюся в загоревшейся квартире в поселке Лехтуси.

2 июля 2019 года спасателям в 10:58 поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома в поселке Лехтуси Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

На месте выяснилось, что огонь успел распространиться лишь на 2 квадратных метра квартиры. Семь спасателей тушили пожар, было использовано две единицы техники. Известно, что возгорание смогли ликвидировать к 11:10.

В ходе происшествия пострадала женщина, она получила отравление угарным газом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар на стройке школы в ЖК “Солнечный город” потушили. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что пожарные долго не могли подъехать к месту происшествия. Сообщение в дежурную часть поступило в 10:17, а само возгорание ликвидировали к 11 часам. На вызов отправили две машины и восемь спасателей, передают в ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

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