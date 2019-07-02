Пожар на стройке школы в ЖК “Солнечный город” потушили

Мусор на первом этаже здания горел на площади в 50 м2.

Мусор загорелся на стройке дома в ЖК “Солнечный город”, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 2 июля. Площадь пожара достигла 50 м2, однако никто не пострадал.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что пожарные долго не могли подъехать к месту происшествия. Сообщение в дежурную часть поступило в 10:17, а само возгорание ликвидировали к 11 часам. На вызов отправили две машины и восемь спасателей, передают в ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

Несколько дней назад на свалке у Волхонского шоссе горела свалка, после чего в ЖК “Солнечный Город” приехала мобильная лаборатория, которая проверила содержание опасных веществ в воздухе. Ничего опасного не нашли, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила. Остается надеяться, что ее не придется отправлять снова.

Здание, которое строят по адресу пр. Ветеранов, 173, корп. 5 является административным трехэтажным — судя по данным в сети, это будущая школа.