После пожара на свалке в ЖК “Солнечный город” проверили воздух

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Фирма "Минерал" использовала мобильную лабораторию. Фото: комитет по природопользованию

Содержание опасных веществ в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Специалисты выехали на территорию жилого комплекса “Солнечный город” после пожара на свалке на Волхонском шоссе. Комитет по природопользованию Петербурга распорядился проверить содержание вредных веществ в атмосфере Красносельского района Петербурга.

Сотрудники специализированной фирмы “Минерал” проверили воздух, используя передвижную лабораторию мониторинга. Загрязнения не обнаружено, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию Петербурга 1 июля.

Эксперты замерили содержание углекислого газа, оксида азота, диоксидов серы и азота, аммиака, бензола и других веществ. Результаты показали, что концентрация не превысила допустимые нормы и никакой угрозы для жителей сейчас нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на место пожара на свалке выехал глава МЧС по Петербургу и Ленобласти.

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