Экологи проверят воздух после пожара на свалке у Волхонки

Они хотят узнать, насколько безопасно людям находиться неподалеку.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Пожар на несанкционированной свалке в Красносельском районе Санкт-Петербурга пока что не удалось потушить. Речь идет об участке между Волхонским шоссе и проспектом Народного ополчения. Сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы воздуха и направили их в лабораторию для проверки на содержание загрязняющих веществ. Важно контролировать экологию, ведь поблизости строят жилые дома.

Напоминаем, что на место свалки выехал глава МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Партизана Германа из горящего дома спасли женщину. Она находилась в квартире на седьмом этаже – ее эвакуировали через окно. Пожар удалось ликвидировать к половине восьмого вечера. Сейчас петербурженка находится в больнице, где врачи оказывают ей помощь.