На станции Сортировочная мужчина умер под электричкой

Мужчина погиб под колесами поезда. Фото: vk.com/spb_today
Мужчина погиб под колесами поезда. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу вечером, 5 июля, в Невском районе Санкт-Петербурга случилось ЧП.

Ранее в СМИ распространялась информация, что инцидент произошел на станции Обухово. Однако это не так, ЧП случилось на станции Сортировочная.

Очевидцы происшествия рассказали об этом в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Они отметили, что под колесами электрички погиб человек.

Затем была установлена личность погибшего. Им оказался 29-летний мужчина, сообщили Gazeta.SPb в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Октябрьская железная дорога информирует, что происшествие не повлияет на расписание и все пригородные поезда будут следовать без задержек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пять человек пострадали в ДТП с маршруткой под Санкт-Петербургом.

смерть сортировочная электричка
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На станции Сортировочная мужчина умер под электричкой
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