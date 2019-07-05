На станции Сортировочная мужчина умер под электричкой

В пятницу вечером, 5 июля, в Невском районе Санкт-Петербурга случилось ЧП.

Ранее в СМИ распространялась информация, что инцидент произошел на станции Обухово. Однако это не так, ЧП случилось на станции Сортировочная.

Очевидцы происшествия рассказали об этом в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Они отметили, что под колесами электрички погиб человек.

Затем была установлена личность погибшего. Им оказался 29-летний мужчина, сообщили Gazeta.SPb в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Октябрьская железная дорога информирует, что происшествие не повлияет на расписание и все пригородные поезда будут следовать без задержек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пять человек пострадали в ДТП с маршруткой под Санкт-Петербургом.