Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой под Петербургом

Пять человек госпитализировали после ДТП. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева
Пять человек госпитализировали после ДТП. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

После аварии на Ораниенбаумском шоссе в Петродворцовом районе Петербурга госпитализировали пять человек. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по городу и Ленобласти.

Авария произошла днем 5 июля. Автомобиль Mitsubishi Lancer, по предварительным данным, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ № 14.

Помощь медиков понадобилась трем пассажирам маршрутного автобуса, а также водителю и пассажиру иномарки.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Курортном районе Петербурга 4 июля семилетний ребенок попал под колеса Volvo. Авария произошла вечером у дома №7 по Володарской улице. Ребенок, по предварительным данным, переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Мальчику был приченен средний вред здоровью, заключили медики.

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